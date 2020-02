vedi letture

Il Secolo XIX: "Il Doria cerca assist per i gol salvezza"

Lotta salvezza serrata per la Sampdoria, con Il Secolo XIX che oggi nelle sue pagine sportive titola: "Il Doria cerca assist per i gol salvezza". I blucerchiati sono penultimi nella classifica per passaggi vincenti e già dalla partita con il Verona mister Ranieri chiede più lucidità in zona gol. Sono solo 12 gli assist vincenti messi a segno dalla Sampdoria: peggio ha fatto solo la SPAL con 11.