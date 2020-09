Il Secolo XIX: "Il Ferraris riapre, ma soltanto a inviti"

"Il Ferraris riapre, ma soltanto a inviti", titola l'edizione odierna de Il Secolo XIX. Limite di mille persone, ma sabato nessun biglietto in vendita: la Sampdoria premia medici ed infermieri in prima linea contro il Covid. Sampdoria-Benevento sarà aperta dunque solo su invito. Un primo passo verso la normalità, come recitano in tanti in questi giorni, ma mirato e senza eccessi.