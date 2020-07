Il Secolo XIX: "Il fort Genoa resiste per un tempo, ma la Juve non fa sconti: 3-1"

"Il fort Genoa resiste per un tempo, ma la Juve non fa sconti: 3-1". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Secolo XIX nei confronti dei rossoblù: "Partita a senso unico: apre Dybala in slalom, poi i missili di Ronaldo e Douglas Costa. Un bel gol di Pinamonti salva l'onore. Ora testa al confronto diretto di Udine".