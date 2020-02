Il Secolo XIX: "Il Genoa batte il Cagliari 1-0: Pandev segna e trascina"

"Il Genoa batte il Cagliari 1-0: Pandev entra, segna e trascina". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX sulla vittoria del Genoa di ieri a Marassi: "Missione compiuta per il Genoa, che al Ferraris supera 1-0 il Cagliari in una partita fondamentale per restare agganciati alla corsa salvezza. Decisivo Pandav, che entra alla fine del primo tempo per sostituire l'infortunato Ghiglione e segna subito. Poi è battaglia fino alla fine. Buon esordo in difesa del francese Soumaoro, ex capitano del Lille".