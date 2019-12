© foto di stefano tedeschi

E' arrivato un punto per il Genoa dalla trasferta di Lecce. Un punto che potevano essere tre per come si era messa la gara. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Il Genoa dell'assurdo pareggia in nove a Lecce". Il Genoa va avanti due a zero al Via del Mare, poi ad inizio ripresa fallisce clamorosamente il 3 a 0 e apre le porte al Lecce: prima il 2 a 1 di Falco, poi l'espulsione di Agudelo. Il pareggio di Tabanelli arriva a venti dalla fine ma c'è tempo per l'espulsione anche di Goran Pandev, che salterà così il derby.