© foto di stefano tedeschi

Grande vittoria casalinga per il Genoa che si impone per 2 a 1 sulla Fiorentina grazie alle reti di Zapata e Kouamè. Il Secolo XIX titola: "Il Genoa fa sognare, batte la Fiorentina 2-1". Vittoria importante per i rossoblu che salgono così a quota 4 punti in classifica dopo il pareggio dell'Olimpico della prima giornata. Le reti di Zapata e Kouamè portano il Genoa in vantaggio di due gol, con la rete che riapre la partita firmata da Erick Pulgar a venti minuti dal termine. Tre punti d'oro prima della pausa.