Il Secolo XIX: "Il Genoa lotta a Udine e all'ultimo minuto pareggia su rigore"

"Il Genoa lotta a Udine e all'ultimo minuto pareggia su rigore". Questo il titolo che trova spazio sulla prima pagina de Il Secolo XIX in edicola stamani: "Ancora Pinamonti, ancora un 2-2 in trasferta. C'è il punto, prezioso, un altro passetto verso la salvezza. Ma non c'è ancora il Genoa che ci si attendeva, non c'è la squadra che tra gennaio, febbraio e inizio marzo aveva infilato una grande rimonta, un soffio fuori dalla zona retrocessione".