© foto di stefano tedeschi

L'edizione de Il Secolo XIX oggi in edicola titola nella sua sezione sportiva: "Organizzato ed impavido, il Grifo piace anche se perde". Contro la Juventus è arrivato un ko immeritato per i rossoblu di Thiago Motta, che hanno prevalso nel gioco per larghi tratti del match e tenuto bene il campo anche in 10 contro 11. La squadra esce dunque ampiamente promossa dal difficile esame dello Juventus Stadium. E Thiago Motta convince ancora.