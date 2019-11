© foto di stefano tedeschi

Il Genoa dovrà a lungo fare a meno di Cristian Kouamè: il giovane attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato e rischia di aver terminato qui la sua stagione. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Il Genoa scopre quanto pesa Kouamè". Brutto colpo sia per Thiago Motta che dovrà fare a meno del suo attaccante più pericoloso e più prolifico, sia per le casse del presidente Preziosi, che già pregustava di incassare circa 25 milioni dal Crystal Palace per il cartellino dell'attaccante.