Il Secolo XIX: "Il Genoa si aggrappa all'eterno Pandev"

© foto di stefano tedeschi

"Il Genoa si aggrappa all'eterno Pandev, ora Pinamonti&co devono imitarlo", questo il titolo de Il Secolo XIX. La rete del macedone all'Udinese è il gol "più vecchio" segnato in Serie A in maglia rossoblu. E a Napoli, dove mancherà Kouamé, Pandev dovrà stimolare le giovani punte, chiamate a trovare gol e prestazioni al più presto, seguendo in consigli del trentaseienne Pandev.