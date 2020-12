Il Secolo XIX: "Il Genoa sogna e ferma il Milan. Risorge la Samp, lo Spezia fa 2-2"

Il Secolo XIX in edicola quest'oggi fa il punto sulle tre liguri impegnate in Serie A nella giornata di ieri. "Il Genoa sogna e ferma il Milan. Risorge la Samp, lo Spezia fa 2-2" scrive il quotidiano in prima pagina. Pari per 2-2 del Genoa contro il Milan, decisivo Mattia Destro con una doppietta (mancava da 3 anni). Grande vittoria della Sampdoria che si è imposta con il punteggio di 2-1 in casa dell'Hellas Verona. Spezia rimontato dal Bologna per 2-2, Provedel evita la beffa parando un rigore a Barrow in pieno recupero.