Il Secolo XIX: "Il Grifo aspetta Italiano, dietro rispunta Carrera e Rincon può tornare"

vedi letture

"Il Grifo aspetta Italiano, dietro rispunta Carrera e Rincon può tornare". Questo il titolo a pagina 45 che Il Secolo XIX dedica al Genoa: "Waiting for Italiano, ma il Genoa si cautela e tiene in considerazione eventuali alternative. Dopo la lunga attesa si arriva alla stretta finale: stasera lo Spezia guidato da Italiano si gioca la promozione in A contro il Frosinone. Dopo l'ultimo atto del torneo di B, il Grifone potrà finalmente affondare per formalizzare l'accordo col tecnico ed entrare nel vivo della programmazione della nuova stagione".