Il Secolo XIX: "Il grifone ora pensa al rilancio di Balotelli"

"Il grifone ora pensa al rilancio di Balotelli", si legge stamane su Il Secolo XIX. Una corsa in parallelo, per un posto nell'attacco del Grifone. Mario Balotelli e Tonny Sanabria sono i principali candidati al casting avviato dalla dirigenza rossoblù. Con Inglese terzo incomodo e più defilato, almeno per ora. Balotelli è la tentazione, il proibito che attrae. Sanabria è l'usato sicuro, il giocatore che tutti ben conoscono e che nell'ultimo periodo in rossoblù l'anno scorso ha dimostrato di poter essere anche uomo-gol.