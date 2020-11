Il Secolo XIX: "Il naufragio delle genovesi"

Domenica amara per Sampdoria e Genoa, e così Il Secolo XIX titola: "Il naufragio delle genovesi". Troppi errori per la Sampdoria di mister Ranieri, che prima passa in vantaggio con Thorsby e poi regala i tre punti al Bologna, prima con un'autorete di Regini e poi lasciando tante occasioni ai rossoblu, che trovano il gol da tre punti con Orsolini. Non va meglio al Genoa, che ad Udine va sotto per una rete da fuori area di Rodrigo De Paul e nella ripresa non riesce a trovare la rete del pareggio, con un gol annullato a Scamacca in pieno recupero. Ora testa al derby di Coppa Italia di giovedì.