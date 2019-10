Il Secolo XIX: "Il Prof Andreazzoli all'esame Tardini: è vietato sbagliare"

"Il Prof Andreazzoli all'esame Tardini: è vietato sbagliare". Titola così a pagina 42 Il Secolo XIX questa mattina in edicola sulla gara di questo weekend tra Parma e Genoa con Andreazzoli sempre in bilico sulla panchina rossoblù: "Al tecnico per salvare la panchina servono punti oltre a una prova convincente. Si affida al 3-5-2, fedelissimi e insegnamenti pacati. Incombono Gattuso&Co. Per ora uno solo il successo in trasferta del Genoa nel 2019, per il resto fuori casa ben 6 pareggi e altrettante sconfitte".