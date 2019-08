Il Secolo XIX: "Il prof Andreazzoli e l' incrocio con l'allievo Montella"

© foto di Mattia Verdorale

"Il prof Andreazzoli e l'ennesimo incrocio con l'allievo Montella". Questo il titolo a pagina 44 che Il Secolo XIX dedica alla partita di domenica tra Genoa e Fiorentina che vede di fronte Aurelio Andreazzoli e Vincenzo Montella: "Il tecnico rossoblù ha avuto quello della Fiorentina come giocatore nella Roma; è stato il suo consigliere in panchina nel 2011, poi lo ha battuto due volte su due. I viola di Vincenzo sconfitti con Roma ed Empoli".

Mercato e formazione rossoblù - "Saponara ci prova per la panchina. Pinamonti ok". Spazio anche alla possibile formazione rossoblù che potrebbe scendere in campo con i viola. Per quanto riguarda il mercato sono tre le piste tenute calde in attesa delle uscite: l'attaccante Donis, lo svincolato Donati e il danese Ankersen.