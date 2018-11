Il Secolo XIX: "Il re Piatek contro Belotti. La sfida dei 9 d'altri tempi"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 novembre

JUVE: POLVERIERA REAL PUO' AIUTARE I BIANCONERI PER ISCO, MARCELO E ASENSIO. POGBA STUDIA L'EXIT STRATEGY PER SALUTARE LO UNITED, BIANCONERI IN AGGUATO. MILAN: GATTUSO VORREBBE PAREDES, MA C'E' FABREGAS. INTER: CANDREVA RICHIESTO DA TORINO E FULHAM. ROMA: MONCHI PRONTO ALLE DIMISSIONI...