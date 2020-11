Il Secolo XIX in apertura su Maradona: "Diego, il calcio"

"Diego, il calcio" scrive Il Secolo XIX in apertura su Maradona rendendo omaggio al campione scomparso ieri pomeriggio nella sua Argentina. Diego morto a 60 anni per un infarto - scrive il quotidiano - era in convalescenza dopo l'operazione al cervello. Tre giorni di lutto in Argentina. Poi un'immagine simbolo del Diez, con in mano la Coppa del Mondo conquistata nell'86.