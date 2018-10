"L'ex arbitro Bergonzi insulta l'arbitro: espulso". Arriva direttamente dalla Serie C la notizia scelta da Il Secolo XIX per il richiamo alla sezione sportiva, in taglio alto di prima pagina. Nel corso della gara contro il Piacenza l'ex rbitro Mauro Bergonzi, che appeso il fischietto al chiodo nel 2013 è oggi dirigente dell'Albissola, è stato allontanato dal direttore di gare. E ieri è arrivato il responso del giudice sportivo: inibizione fino al 21 ottobre e 500 euro di ammenda.