Il Secolo XIX in prima pagina: "Stop per calcetto e basket"

"Locali chiusi a mezzanotte, stop per calcetto e basket". Questo il titolo che campeggia in apertura alla prima pagina del Secolo XIX oggi in edicola. Il quotidiano genovese, addentrandosi nel ritorno di un elevato contagio da Coronavirus in Italia affronta anche le questioni delle restrizioni sugli sport. E se per il momento il calcio, almeno a grandi livelli, non pare ancora a rischio stop, discorso diverso deve essere invece fatto per il calcetto e il basket.