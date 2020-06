Il Secolo XIX intervista Perinetti e Braida: "Largo ai vecchi"

vedi letture

"Largo ai vecchi". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il quotidiano ligure ha intervistato Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, e Ariedo Braida, per un brevissimo periodo alla Samp, per un commento sul calcio

Balotelli via dal Brescia - Termina l'avventura a Brescia di Mario Balotelli. Dopo i dissapori con il presidente Massimo Cellino, le Rondinelli hanno chiesto il licenziamento dell'attaccante. Questo il titolo a riguardo: "Balotelli, anche a casa la solita storia. Il Brecia ha chiesto il licenziamento".