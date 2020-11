Il Secolo XIX: "Italia brillante, la Polonia va ko"

"Italia brillante, la Polonia va ko", titola stamane in prima pagina Il Secolo XIX. Gli azzurri sono partiti subito con il piglio giusto ieri sera, imponendo il loro gioco e creando diverse occasioni da rete. I gol di Jorginho e Berardi regalano agli azzurri i tre punti che li spingono in testa alla classifica del girone di Nations League, ed ora i ragazzi di mister Mancini hanno tutto tra le loro mani per entrare nelle Final Four.