Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Tottenham, non solo lo United su Alderweireld: c'è anche il Real Madrid

West Ham, idea Mitroglou del Marsiglia per sostituire Hernandez

AS: "Ceferin liquida la Superlega"

Sport: "Ndombele se non arrivano Rabiot o De Jong"

Mirror: "Dear Jong". City pronto a pagare 84mln per il talento dell'Ajax

West Ham, Nasri si allena col gruppo in attesa del contratto

Manchester United, pronto rinnovo da 9 milioni per Rashford

Liverpool, concorrenza di Bayern e Barça per Jovic dell'Eintracht

Paris Saint-Germain, infortuni per Neymar e Mbappé

Boateng difende Kovac: "Sicuro che il Bayern tornerà in alto"

Irlanda, McCarthy primo nome per la successione a Martin O'Neil

Danimarca, confermati i 50 giorni di carcere per Bendtner

Roberto Carlos: "In breve tempo Neymar sarà il migliore al mondo"

Il quotidiano Il Secolo XIX riserva spazio nel taglio alto della prima pagina all'Italia di Roberto Mancini. "Azzurri, il gioco c'è. Il gol arriva nel finale", il titolo del giornale in edicola che sottolinea la rete che ha deciso l'incontro: quella realizzata al 94' dall'interista Matteo Politano.

