Il Secolo XIX: "Italiano plasma lo Spezia da A"

Inizia a prendere forma lo Spezia che prenderà, per la prima volta nella sua storia, il via nella prossima Serie A, e così Il Secolo XIX titola: "Italiano plasma lo Spezia da A". Attende una telefonata. Poi, se questa arriverà, Vincenzo Italiano partirà per Porto Cervo, per essere presente all'incontro programmatico di domani con il Patron Gabriele Volpi, il presidente della società Stefano Chisoli, Giampiero Fiorani supervisor della Holding di Volpi e Guido Angelozzi. Lì nascerà il nuovo Spezia, quello che per la prima volta nella sua storia affronterà la Serie A. Ieri il club ha formalizzato in Lega la prima storica iscrizione, il 27 agosto la Federcalcio ufficializzerà gli organici di tutti i campionati professionistici e solo a quel punto ciascuna Lega potrà procedere alla definizione dei calendari, probabilmente martedì 1 settembre, o comunque entro la prima settimana del mese. Si è chiuso il cerchio, lo Spezia ha tenuto ferma la propria volontà, non mollando la presa sul mister.