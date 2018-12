Il Secolo XIX: "Juric bifronte". Numeri impietosi e sfortuna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Juric bifronte" titola Il Secolo XIX quest'oggi per parlare del Genoa dopo il ko contro il Torino. "Numeri impietosi per il tecnico colpito dalla sfortuna che però - si legge - gli ha pure salvato la panchina. Migliorato il gioco, ma Piatek stenta. Il mister in rossoblù ha vinto solo una delle ultime 20 gare, pur con prestazioni positive. Conferma a tempo, il club spera che la sorte giri: per adesso è stata sia condanna che alibi".