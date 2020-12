Il Secolo XIX: "Juve, 3 gol in Champions. Ma la star è l'arbitra Frappart"

Il Secolo XIX dedica spazio in prima pagina alla vittoria della Juventus ma soprattutto all'esordio dell'arbitra Frappart, prima donna ad arbitrare una gara di Champions League. "Juve, 3 gol in Champions. Ma la star è l'arbitra Frappart" scrive il quotidiano. Personalità e decisione: esordio perfetto per una prima volta storica andata in scena ieri all'Allianz Stadium.