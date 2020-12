Il Secolo XIX: "Juve attenta, dopo le imprese in Champions il Genoa è pericoloso"

"Juve attenta, dopo le imprese in Champions il Genoa è pericoloso" scrive Il Secolo XIX proiettandosi su Genoa-Juve di domani. Per far scivolare la Vecchia Signora serve anche l'aiuto della distrazione. La Juve ha battuto il Barcellona in Champions e domenica affronterà il Genoa che è la seconda squadra, dopo la Roma con 4, ad aver battuto più volte la Juve in campionato dal 2014 ad oggi. Tre volte in tutto e le ultime due, nel 2016 e nel 2019, proprio all'indomani di altrettante imprese bianconere in Europa, sempre contro squadre della Liga. Il 22 novembre 2016 la squadra di Allegri andò a vincere a Siviglia, un perentorio 3-1 guadagnandosi di fatto il passaggio agli ottavi e aprendosi la strada verso la finale con il Real Madrid. Cinque giorni dopo il trionfo di Siviglia, doppietta di Simeone, gol di Rigoni e un 3-0 mitigato solo in parte dalla punizione di Pjanic. E nel 2019, ma con Sarri in panchina copione simile: vittoria bianconera a Madrid, 3-0 all'Atletico che ribaltava il 2-0 dell'andata e dava la qualificazione ai quarti di Champions League, e cinque giorni dopo, il 17 marzo 2019, i gol di Sturaro e Pandev condannarono la Juve al ko. E ora il Genoa spera nel vecchio adagio non c'è 2 senza 3.