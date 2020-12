Il Secolo XIX: "Juventus come il Brasile, il Genoa faccia l'Italia del 1982"

vedi letture

"Juventus come il Brasile, il Genoa faccia l'Italia del 1982". Il Secolo XIX analizza la sfida tra bianconeri e rossoblù di oggi tramite le parole di mister Maran. Il tecnico del Grifone ha omaggiato la scomparsa di Paolo Rossi ricordando la celebre partita del mondiale in cui l'attaccante azzurro segnò una tripletta. Per poter affrontare la Juventus di Pirlo servirà, come specificato dall'allenatore, lo stesso spirito utilizzato in quella sfida.