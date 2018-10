Il Secolo XIX: "L'esercito dei baby doriani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'esercito dei baby doriani" è il titolo che Il Secolo XIX propone in chiave Sampdoria al termine della pausa per le Nazionali e in attesa della ripresa del campionato. "Sei under 22 blucerchiati si sono distinti con le rispettive selezioni: dai prodigi di Audero ai colpi di Vieira e Stjiepovic".