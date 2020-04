Il Secolo XIX: "L'idea di Ferrero sul guaio ingaggi"

Continuano le trattative in casa blucerchiata relative al taglio degli ingaggi, così Il Secolo XIX titola: "L'idea di Ferrero sul guaio ingaggi". Il presidente, lucidamente e con assunzione di responsabilità, avrebbe l'intenzione di farsi carico personalmente delle trattative, che potrebbero coinvolgere anche staff dirigenziale e tecnici (settore giovanile incluso). L'intenzione sarebbe sondare a breve, in conference call, gli elementi più carismatici dello spogliatoio tipo Quagliarella e Tonelli. A oggi il campionato è sospeso e non cancellato e quindi non ci sono certezze. Ma la strategia sarebbe in caso di stop definitivo di proporre due mesi di taglio e di spalmare altri due nelle prossime due stagioni.