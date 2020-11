Il Secolo XIX: "L'imbattuta Italia all'esame da grande"

Il Secolo XIX dedica spazio in prima pagina alla Nazionale di Roberto Mancini. "L'imbattuta Italia all'esame da grande" scrive il quotidiano nella sua sezione sportiva odierna. In Bosnia serve l'ultimo passo per le finali. Evani, anche oggi in panchina al posto del c.t.: "Una cosa alla squadra l'ho detta e ripetuta: nel calcio quello che hai fatto non conta, il tempo dei complimenti è scaduto. Siamo arrivati fino a qua, sarebbe un peccato rovinare tutto non centrando il pass per le finali".