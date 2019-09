Quinta sconfitta in cinque gare per la Sampdoria. Il team di Di Francesco affonda sotto i colpi di un'Inter schiacciasassi per 3-1 ed è sempre inchiodata al fondo della classifica. Questo il titolo in prima pagina de Il Secolo XIX: "L'Inter affonda la Samp, mai così tante sconfitte nell'avvio di campionato".

Genoa a Roma con la Lazio - "Andreazzoli punta sul carattere". Questo invece il titolo nelle pagine interne del quotidiano. Il Genoa sarà impegnato invece questo pomeriggio all'Olimpico contro i biancocelesti di Simone Inzaghi per superare il mini-momento nero dove ha raccolto un punto in tre gare.