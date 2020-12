Il Secolo XIX: "L'ora della verità per il Genoa di Maran"

Impegno molto importante oggi per il Genoa. La squadra di Rolando Maran scenderà in campo alle 15 al "Vigorito" per affrontare il Benevento di Pippo Inzaghi in una sfida importante per le zone basse della classifica. Questo il titolo all'interno delle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "L'ora della verità per il Grifo di Maran".