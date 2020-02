"La grinta del Genoa ferma l'Atalanta". Questo il titolo che in prima pagina Il Secolo XIX dedica al pareggio in trasferta da parte del Genoa con l'Atalanta. Rossoblù che dopo essere andati in svantaggio per 1-0, hanno ribaltato il risultato per poi farsi raggiungere dal gol di Ilicic. Per mister Nicola è un punto d'oro.