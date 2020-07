Il Secolo XIX: "La Juventus per lo scudetto. La Samp soltanto per l'onore"

vedi letture

Sfida in trasferta per la Sampdoria. La squadra di Ranieri sarà impegnata questa sera in casa della Juventus che cerca un successo per festeggiare il suo nono scudetto consecutivo. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "La Juventus per lo scudetto. La Samp soltanto per l'onore".