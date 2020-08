Il Secolo XIX: "La Juventus spiazza tutti. Addio Sarri, il mister è Pirlo"

"La Juventus spiazza tutti. Addio Sarri, il mister è Pirlo". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. I bianconeri, dopo l'eliminazione in Champions League, decidono per il cambio in panchina chiamando per la prossima stagione Andrea Pirlo, a cui avevano affidato solo poche settimane fa la guida dell'Under 23.