"La nuova Italia parte per Euro 2020, la prima tappa è con la Finlandia", scrive Il Secolo XIX nelle sue pagine interne. Cominciano le qualificazioni per la squadra di Mancini, il CT cerca conferme: "Finora cresciuti più del previsto. Kean? Deve giocare con allegria". La punta classe 2000 può diventare il secondo goleador più giovane di sempre in azzurro.