Il Secolo XIX: "La Samp di coppa cambia molto 'Ma per vincere'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna in campo per la Coppa Italia la Sampdoria di Marco Giampaolo. Questa sera a Marassi arriva la SPAL di Leonardo Semplici e Il Secolo XIX titola: "La Samp di coppa cambia molto 'Ma per vincere'". "Giampaolo fa rifiatare parecchi titolari e offre chance a chi siede spesso in panca".