Il Secolo XIX: "La Samp è un cantiere: problema in più a Firenze"

Questa sera a Firenze arriva la Sampdoria. E lo fa in condizioni decisamente non ottimali per quanto riguarda le assenze. "La Samp è un cantiere: problema in più a Firenze", titola Il Secolo XIX sulle sue pagine: "Avrebbe avuto bisogno di tranquillità e certezze la Sampdoria, reduce da due sconfitte di fila e a zero punti in classifica, per affrontare oggi una trasferta a Firenze già fisiologicamente ricca di insidie tecniche e tattiche. E invece i blucerchiati, che stamattina si sottoporranno a un tampone, dovranno cercare l'impresa facendo i conti con mercato e infermeria".