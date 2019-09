© foto di stefano tedeschi

Disastro totale della Sampdoria, che ieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, è uscita con le ossa rotte e quattro reti al passivo. Il Secolo XIX titola: "La Samp ne prende 4 e resta a zero punti". La preoccupazione comincia a crescere, anche da parte del tecnico Di Francesco che chiede chiarezza alla società. Tanti i problemi dei blucerchiati, che perdono anche la testa e litigano tra loro in mezzo al campo, sotto di quattro reti. Partenza da dimenticare per i blucerchiati che ora dovranno cercare di sistemare qualcosa nelle due settimane di pausa.