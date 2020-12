Il Secolo XIX: "La Samp penalizzata sui rigori si arrende al Milan capolista"

La Sampdoria esce sconfitta dal posticipo serale contro il Milan, dopo una buona prova. Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "La Samp penalizzata sui rigori si arrende al Milan capolista". I rossoneri passano in vantaggio su calcio di rigore per fallo di mano di Jankto dopo un contatto, mentre nella ripresa le polemiche sono per un tocco di mano in area rossonera, giudicato involontario. A placare le polemiche ci ha pensato però lo stesso Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, che ha condiviso le scelte arbitrali. Una buona Sampdoria, che ha cercato fino all'ultimo di impensierire il Milan capolista.