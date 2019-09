Il Secolo XIX: "La Samp resuscita la Fiorentina"

© foto di stefano tedeschi

Non è ancora finito il brutto periodo della Sampdoria, nonostante la vittoria trovata domenica pomeriggio. Ieri sera i blucerchiati sono stati sconfitti per 2 a 1 dalla Fiorentina che non vinceva in Serie A da 219 giorni. L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "La Samp resuscita la Fiorentina". Blucerchiati in dieci dal 54' per l'espulsione di Murillo: in rete vanno Chiesa, Pezzella e Bonazzoli. Ma nonostante tutto Di Francesco è contento: "Siamo rimasti in partita fino alla fine".