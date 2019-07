La maglia della Sampdoria ha fatto discutere la tifoseria poiché per quest'anno, per la prima volta, prevede la banda blucerchiata in verticale, invece che come di consueto in orizzontale. L'affare trova spazio sulla prima pagina de Il Secolo XIX: "La Samp ribalta le bande della maglia ma la rivoluzione si tinge di giallo".

#ForzaSinisa - Non solo Samp, in prima pagina non si può evitare di parlare di Sinisa Mihajlovic, che ieri in conferenza stampa ha dichiarato di voler combattere la leucemia, commuovendo il mondo del calcio. "Il duro Mihajlovic sfida la leucemia", titola così Il Secolo XIX.