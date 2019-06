Il Secolo XIX: "La Samp si aggrappa ai suoi punti fissi"

Tanto sport sull'edizione di oggi de Il Secolo XIX, con focus su Sampdoria e Genoa. Per quanto riguarda i doriani, "La Samp si aggrappa ai suoi punti fissi dentro e fuori dal campo", come recita il titolo dell'articolo. Il ds Osti è infatti al lavoro per potenziare la rosa mentre si aspetta di decidere quale sarà il nuovo allenatore (Pioli in vantaggio). Resteranno Audero, Colley, Ferrari e Murru in difesa, mentre a centrocampo saranno confermati Ekdal, Vieira e Linetty. Tutto da stabilire invece in attacco.

Genoa, Prandelli in standby. Sale Andreazzoli - Anche in casa Genoa si è alle prese con la decisione sulla panchina. Prandelli è in standby, ma è molto probabile che l'ex ct della Nazionale non sarà riconfermato. Salgono invece le quotazioni di Aurelio Andreazzoli, mentre resiste l'idea Semplici. Potrebbe essere inoltre liberato Juric, tecnico sotto contratto: potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, che non confermerà Aglietti nonostante la promozione in Serie A.