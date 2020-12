Il Secolo XIX: "La scossa di Ballardini" e "Samp troppo disattenta"

Doppia apertura sportiva per Il Secolo XIX stamane in edicola, che titola sulla vittoria del Genoa nel derby con lo Spezia: "La scossa di Ballardini". Rossoblu che in rimonta superano lo Spezia per 2 a 1, con le reti di Destro e Criscito su rigore, dopo il vantaggio iniziale di Nzola. Tre punti che tolgono il Genoa dall'ultimo posto in classifica, a meno uno dallo Spezia quartultimo.

Sampdoria troppo disattenta - I blucerchiati erano riusciti a raddrizzare la partita con il Sassuolo, nata male dopo il vantaggio dopo soli due minuti di Traore, ma dopo il pareggio di Quagliarella i neroverdi hanno trovato un rapido uno-due nel giro di soli tre minuti. A nulla è valsa la rete nel finale di Keità. poi espulso.