Il Secolo XIX: "La sfida al Torino è già una corrida"

Sfida per l'Europa tra Sampdoria e Torino nel prossimo weekend. Una gara che Il Secolo XIX presenta nel pezzo dal titolo "La sfida al Torino è già una corrida. Mazzarri bestia nera e tanti ex discussi". "Con Giampaolo - si legge - finora 7 scontri diretti: 3 vittorie e 4 pareggi. Attesa un'accoglienza fredda per Soriano e ostile per Zaza. A Marassi i blucerchiati giocano per la prima volta la domenica alle 15, per la gioia dei tifosi".