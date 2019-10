Il Secolo XIX: "La stagione maledetta delle genovesi in crisi"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 43, un approfondimento a Genoa e Sampdoria con il titolo seguente: "La stagione maledetta delle genovesi in crisi: uno sprofondo mai visto". Ultima e penultima in classifica all'ottava giornata di campionato: non era mai accaduto ai due club. Ma la storia - si legge - parla anche di rimonte.