© foto di Utente

Il grande protagonista della gara di ieri tra SPAL e Genoa, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, è stato Gianluca Lapadula, che al 56' ha siglato la rete del definitivo 1-1, permettendo così ai rossoblu di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo salvezza. Di seguito, il titolo scelto in prima pagina da Il Secolo XIX per celebrare il ritorno al gol dell'attaccante ex Milan e il passo in avanti della squadra di Prandelli verso la permanenza nella massima serie: "Lapadula segna il pari e regala al Genoa la salvezza quasi certa".