Il Secolo XIX: "Le azzurre trionfano all'ultimo minuto"

"Le azzurre trionfano all'ultimo minuto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX sulla Nazionale italiana femminile. Ieri pomeriggio, infatti, le azzurre hanno battuto clamorosamente l'Australia per 2-1 grazie ad una rete al 95'. In gol per ben due volte la giocatrice della Juventus: Barbara Bonansea.