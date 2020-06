Il Secolo XIX: "Le due genovesi: tanti prestiti al Genoa, la Samp è più tranquilla"

Il Secolo XIX oggi in edicola dedica ampio spazio alla situazione contrattuale delle due genovesi, titolando: " Le due genovesi: tanti prestiti al Genoa, la Samp è più tranquilla". Il Genoa è una delle società maggiormente coinvolte dalla data del 30 giugno. Nella rosa rossoblù ci sono 11 giocatori in prestito e 4 in scadenza quel giorno. Nel calcio mai escludere sorprese ma il club confida di tenerli fino a fine stagione. I 4 in scadenza sono Behrami, Pandev, Marchetti e Ichazo ma, soprattutto per i primi tre, la proroga fino a fine agosto appare quasi scontata, con chance di rinnovo per l'anno prossimo. Per la Sampdoria la situazione 30 giugno è decisamente più snella e coinvolge tre scadenze e tre prestiti. Il primo terzetto è composto da Yoshida, Bertolacci e Falcone. Con i primi due dovranno essere raggiunti accordi individuali, ma l'intenzione di arrivare a fine campionato è condivisa.